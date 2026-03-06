OC Oerlikon Corporation Aktie
WKN: 863037 / ISIN: CH0000816824
|Rentable OC Oerlikon-Anlage?
|
06.03.2026 10:03:46
SPI-Titel OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust hätte ein OC Oerlikon-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit OC Oerlikon-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das OC Oerlikon-Papier bei 10,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 100,000 OC Oerlikon-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen OC Oerlikon-Anteile wären am 05.03.2026 395,00 CHF wert, da der Schlussstand 3,95 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 60,50 Prozent verringert.
OC Oerlikon markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,29 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu OC Oerlikon Corporation AG
|
06.03.26
|SPI-Titel OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust hätte ein OC Oerlikon-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
27.02.26
|SPI-Wert OC Oerlikon-Aktie: So viel hätte eine Investition in OC Oerlikon von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
26.02.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
25.02.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
24.02.26
|Optimismus in Zürich: SPI letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
24.02.26
|Handel in Zürich: SPI am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
24.02.26
|Dienstagshandel in Zürich: SPI bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
24.02.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI fällt zum Start zurück (finanzen.at)
Analysen zu OC Oerlikon Corporation AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|OC Oerlikon Corporation AG
|4,32
|-1,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.