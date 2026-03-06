SPI-Titel OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust hätte ein OC Oerlikon-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen OC Oerlikon-Investment verlieren können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit OC Oerlikon-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das OC Oerlikon-Papier bei 10,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 100,000 OC Oerlikon-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen OC Oerlikon-Anteile wären am 05.03.2026 395,00 CHF wert, da der Schlussstand 3,95 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 60,50 Prozent verringert.

OC Oerlikon markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,29 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at