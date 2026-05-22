SPI-Titel OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust hätte ein OC Oerlikon-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen OC Oerlikon-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das OC Oerlikon-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die OC Oerlikon-Aktie letztlich bei 9,98 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,025 OC Oerlikon-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 35,34 CHF, da sich der Wert eines OC Oerlikon-Papiers am 21.05.2026 auf 3,53 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 64,66 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte OC Oerlikon einen Börsenwert von 1,16 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at