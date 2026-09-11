OC Oerlikon Corporation Aktie
WKN: 863037 / ISIN: CH0000816824
|Lohnende OC Oerlikon-Investition?
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11.09.2026 10:03:35
SPI-Titel OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in OC Oerlikon von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurde die OC Oerlikon-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das OC Oerlikon-Papier bei 10,76 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 92,937 OC Oerlikon-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 483,27 CHF, da sich der Wert einer OC Oerlikon-Aktie am 10.09.2026 auf 5,20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 51,67 Prozent verringert.
Der Börsenwert von OC Oerlikon belief sich jüngst auf 1,70 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|SPI-Titel OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in OC Oerlikon von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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