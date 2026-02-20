SPI-Titel OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in OC Oerlikon von vor 3 Jahren angefallen

OC Oerlikon Corporation Aktie
Die OC Oerlikon-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die OC Oerlikon-Aktie an diesem Tag 5,86 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1 707,942 OC Oerlikon-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 19.02.2026 6 387,70 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 3,74 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -36,12 Prozent.
Zuletzt verbuchte OC Oerlikon einen Börsenwert von 1,21 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
