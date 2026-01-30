OC Oerlikon Corporation Aktie

OC Oerlikon Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863037 / ISIN: CH0000816824

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnendes OC Oerlikon-Investment? 30.01.2026 10:03:53

SPI-Titel OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in OC Oerlikon von vor 5 Jahren angefallen

So viel hätten Anleger mit einem frühen OC Oerlikon-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurde die OC Oerlikon-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 9,19 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1 088,732 OC Oerlikon-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 29.01.2026 auf 3,54 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 854,11 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 61,46 Prozent abgenommen.

Insgesamt war OC Oerlikon zuletzt 1,17 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu OC Oerlikon Corporation AG

mehr Nachrichten