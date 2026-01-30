OC Oerlikon Corporation Aktie
WKN: 863037 / ISIN: CH0000816824
|Lohnendes OC Oerlikon-Investment?
|
30.01.2026 10:03:53
SPI-Titel OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in OC Oerlikon von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurde die OC Oerlikon-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 9,19 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1 088,732 OC Oerlikon-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 29.01.2026 auf 3,54 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 854,11 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 61,46 Prozent abgenommen.
Insgesamt war OC Oerlikon zuletzt 1,17 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
