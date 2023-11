SPI-Titel ONE swiss bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in ONE swiss bank von vor 5 Jahren gekostet

Vor 5 Jahren wurde die ONE swiss bank-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 3,22 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die ONE swiss bank-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3 105,590 ONE swiss bank-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 22.11.2023 auf 3,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 316,77 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6,83 Prozent verringert.

Der ONE swiss bank-Wert an der Börse wurde auf 48,97 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at