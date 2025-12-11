Orell Fuessli Aktie
WKN: 895701 / ISIN: CH0003420806
|Lohnende Orell Fuessli-Investition?
|
11.12.2025 10:03:31
SPI-Titel Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orell Fuessli von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 11.12.2015 wurde die Orell Fuessli-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Orell Fuessli-Anteile bei 111,00 CHF. Bei einem Orell Fuessli-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,901 Orell Fuessli-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 103,60 CHF, da sich der Wert eines Orell Fuessli-Anteils am 10.12.2025 auf 115,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 3,60 Prozent angewachsen.
Orell Fuessli wurde jüngst mit einem Börsenwert von 225,16 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Orell Fuessli AG
|119,00
|0,00%
