Orell Fuessli Aktie

Orell Fuessli für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 895701 / ISIN: CH0003420806

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Orell Fuessli-Investition? 11.12.2025 10:03:31

SPI-Titel Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orell Fuessli von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Orell Fuessli eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 11.12.2015 wurde die Orell Fuessli-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Orell Fuessli-Anteile bei 111,00 CHF. Bei einem Orell Fuessli-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,901 Orell Fuessli-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 103,60 CHF, da sich der Wert eines Orell Fuessli-Anteils am 10.12.2025 auf 115,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 3,60 Prozent angewachsen.

Orell Fuessli wurde jüngst mit einem Börsenwert von 225,16 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Orell Fuessli AGmehr Nachrichten

Analysen zu Orell Fuessli AGmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Orell Fuessli AG 119,00 0,00% Orell Fuessli AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.12.25 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen