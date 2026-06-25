SPI-Titel Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orell Fuessli von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Orell Fuessli-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Orell Fuessli-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Orell Fuessli-Aktie 125,00 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,800 Orell Fuessli-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 118,40 CHF, da sich der Wert eines Orell Fuessli-Anteils am 24.06.2026 auf 148,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 18,40 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Orell Fuessli belief sich zuletzt auf 295,74 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at