Orell Fuessli Aktie

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WKN: 895701 / ISIN: CH0003420806

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Profitable Orell Fuessli-Anlage? 17.09.2026 10:03:26

SPI-Titel Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orell Fuessli von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Orell Fuessli-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Orell Fuessli-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 120,90 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Orell Fuessli-Aktie investiert, befänden sich nun 0,827 Orell Fuessli-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Orell Fuessli-Anteile wären am 16.09.2026 114,56 CHF wert, da der Schlussstand 138,50 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 14,56 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Orell Fuessli belief sich zuletzt auf 267,88 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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