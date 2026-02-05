Orell Fuessli Aktie
WKN: 895701 / ISIN: CH0003420806
|Profitable Orell Fuessli-Anlage?
|
05.02.2026 10:03:18
SPI-Titel Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orell Fuessli von vor 10 Jahren eingebracht
Am 05.02.2016 wurden Orell Fuessli-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 113,00 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 8,850 Orell Fuessli-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 04.02.2026 auf 123,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 088,50 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +8,85 Prozent.
Zuletzt verbuchte Orell Fuessli einen Börsenwert von 241,85 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!