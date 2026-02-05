SPI-Titel Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orell Fuessli von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Orell Fuessli gewesen.

Am 05.02.2016 wurden Orell Fuessli-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 113,00 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 8,850 Orell Fuessli-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 04.02.2026 auf 123,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 088,50 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +8,85 Prozent.

Zuletzt verbuchte Orell Fuessli einen Börsenwert von 241,85 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at