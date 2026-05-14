SPI-Titel Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orell Fuessli von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Orell Fuessli-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Orell Fuessli-Anteile 77,60 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in Orell Fuessli-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,289 Orell Fuessli-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.05.2026 215,21 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 167,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 115,21 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Orell Fuessli belief sich zuletzt auf 334,36 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at