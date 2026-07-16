SPI-Titel Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orell Fuessli von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Orell Fuessli-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde das Orell Fuessli-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Orell Fuessli-Anteile bei 98,20 CHF. Bei einem Orell Fuessli-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,018 Orell Fuessli-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 15.07.2026 auf 150,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 152,75 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 52,75 Prozent gesteigert.

Am Markt war Orell Fuessli jüngst 293,08 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at