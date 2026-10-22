SPI-Titel Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orell Fuessli von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Orell Fuessli-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde das Orell Fuessli-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Orell Fuessli-Papier bei 115,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 86,957 Orell Fuessli-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 21.10.2026 auf 140,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 173,91 CHF wert. Mit einer Performance von +21,74 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Orell Fuessli einen Börsenwert von 268,40 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at