SPI-Titel Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Orell Fuessli-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Orell Fuessli-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das Orell Fuessli-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Orell Fuessli-Papier an diesem Tag 90,60 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 110,375 Orell Fuessli-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 09.09.2026 15 286,98 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 138,50 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 52,87 Prozent gleich.

Orell Fuessli wurde am Markt mit 275,56 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at