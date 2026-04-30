Orell Fuessli Aktie
WKN: 895701 / ISIN: CH0003420806
|Orell Fuessli-Performance im Blick
|
30.04.2026 10:03:37
SPI-Titel Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Orell Fuessli-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde die Orell Fuessli-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Orell Fuessli-Anteile 124,50 CHF wert. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Orell Fuessli-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 8,032 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 317,27 CHF, da sich der Wert einer Orell Fuessli-Aktie am 29.04.2026 auf 164,00 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 31,73 Prozent.
Orell Fuessli war somit zuletzt am Markt 327,28 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!