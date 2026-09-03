Orell Fuessli Aktie

Orell Fuessli für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 895701 / ISIN: CH0003420806

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Rentable Orell Fuessli-Anlage? 03.09.2026 10:04:02

SPI-Titel Orell Fuessli-Aktie: So viel hätte eine Investition in Orell Fuessli von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Orell Fuessli-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Orell Fuessli-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 73,80 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Orell Fuessli-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,550 Orell Fuessli-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Orell Fuessli-Papiers auf 142,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 930,89 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 93,09 Prozent.

Insgesamt war Orell Fuessli zuletzt 279,18 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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