SPI-Titel Orell Fuessli-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Orell Fuessli-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Orell Fuessli-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Orell Fuessli-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Orell Fuessli-Aktie letztlich bei 123,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Orell Fuessli-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 81,301 Orell Fuessli-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 19.08.2026 11 422,76 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 140,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14,23 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Orell Fuessli einen Börsenwert von 266,56 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at