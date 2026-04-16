Orell Fuessli Aktie

Orell Fuessli für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 895701 / ISIN: CH0003420806

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Frühe Investition 16.04.2026 10:03:28

SPI-Titel Orell Fuessli-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Orell Fuessli-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Orell Fuessli-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Orell Fuessli-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 78,00 CHF. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Orell Fuessli-Aktie investiert hat, hat nun 128,205 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 20 256,41 CHF, da sich der Wert einer Orell Fuessli-Aktie am 15.04.2026 auf 158,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 102,56 Prozent zugenommen.

Orell Fuessli markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 310,66 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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