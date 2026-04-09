Orell Fuessli Aktie
WKN: 895701 / ISIN: CH0003420806
|Lukrative Orell Fuessli-Anlage?
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09.04.2026 10:03:27
SPI-Titel Orell Fuessli-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Orell Fuessli von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurden Orell Fuessli-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 91,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Orell Fuessli-Aktie investiert hätte, hätte er nun 10,893 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 08.04.2026 auf 149,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 623,09 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 62,31 Prozent angezogen.
Orell Fuessli wurde jüngst mit einem Börsenwert von 288,88 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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