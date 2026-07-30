Orell Fuessli Aktie
WKN: 895701 / ISIN: CH0003420806
|Orell Fuessli-Investmentbeispiel
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30.07.2026 10:03:24
SPI-Titel Orell Fuessli-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Orell Fuessli von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Orell Fuessli-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 105,00 CHF. Bei einem Orell Fuessli-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 95,238 Orell Fuessli-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 29.07.2026 auf 140,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 333,33 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 33,33 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Orell Fuessli einen Börsenwert von 275,70 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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