Orior Aktie
WKN DE: A1CXAY / ISIN: CH0111677362
|Langfristige Anlage
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13.07.2026 10:04:05
SPI-Titel Orior-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Orior-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Orior-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 12,46 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Orior-Papier investiert hätte, befänden sich nun 8,026 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Orior-Papiers auf 15,88 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 127,45 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 27,45 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Orior belief sich zuletzt auf 103,84 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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