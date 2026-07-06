Orior Aktie
WKN DE: A1CXAY / ISIN: CH0111677362
|Orior-Anlage
|
06.07.2026 10:03:54
SPI-Titel Orior-Aktie: So viel hätte eine Investition in Orior von vor 10 Jahren gekostet
Am 06.07.2016 wurde das Orior-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Orior-Anteile an diesem Tag 65,10 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Orior-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 153,610 Orior-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 568,36 CHF, da sich der Wert einer Orior-Aktie am 03.07.2026 auf 16,72 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 74,32 Prozent verringert.
Orior war somit zuletzt am Markt 109,15 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Orior AG
|
10:03
|SPI-Titel Orior-Aktie: So viel hätte eine Investition in Orior von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
03.07.26
|Handel in Zürich: SPI mit Kursplus (finanzen.at)
|
02.07.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
02.07.26
|Zuversicht in Zürich: SPI am Donnerstagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
02.07.26
|SPI-Handel aktuell: SPI steigt mittags (finanzen.at)
|
02.07.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
29.06.26
|SPI-Titel Orior-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Orior von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
22.06.26
|SPI-Titel Orior-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Orior von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Orior AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Orior AG
|17,60
|-1,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFehlende Impulse machen sich bemerkbar: ATX gibt nach -- DAX schleicht auf neue Rekordmarken -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart kaum verändert. Beim DAX sind überschaubare Gewinne und neue Rekorde zu sehen. In Asien bewegen sich die Börsen in unterschiedliche Richtungen.