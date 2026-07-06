SPI-Titel Orior-Aktie: So viel hätte eine Investition in Orior von vor 10 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Orior-Investment gewesen.

Am 06.07.2016 wurde das Orior-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Orior-Anteile an diesem Tag 65,10 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Orior-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 153,610 Orior-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 568,36 CHF, da sich der Wert einer Orior-Aktie am 03.07.2026 auf 16,72 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 74,32 Prozent verringert.

Orior war somit zuletzt am Markt 109,15 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at