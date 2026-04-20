Orior Aktie
WKN DE: A1CXAY / ISIN: CH0111677362
|Lohnende Orior-Anlage?
|
20.04.2026 10:03:41
SPI-Titel Orior-Aktie: So viel hätte eine Investition in Orior von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Orior-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 16,24 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Orior-Aktie investierten, hätten nun 6,158 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Orior-Anteile wären am 17.04.2026 79,93 CHF wert, da der Schlussstand 12,98 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 20,07 Prozent vermindert.
Zuletzt verbuchte Orior einen Börsenwert von 84,75 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Orior AG
|
10:03
|SPI-Titel Orior-Aktie: So viel hätte eine Investition in Orior von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
15.04.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
15.04.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
15.04.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI notiert mittags im Plus (finanzen.at)
|
13.04.26
|SPI-Papier Orior-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Orior-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
07.04.26
|Schwacher Handel in Zürich: SPI verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
07.04.26
|Verluste in Zürich: SPI fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
|
07.04.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI zeigt sich fester (finanzen.at)
Analysen zu Orior AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Orior AG
|14,30
|0,70%