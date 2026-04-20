Orior Aktie

Orior für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CXAY / ISIN: CH0111677362

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Lohnende Orior-Anlage? 20.04.2026 10:03:41

SPI-Titel Orior-Aktie: So viel hätte eine Investition in Orior von vor einem Jahr gekostet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Orior-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Orior-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 16,24 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Orior-Aktie investierten, hätten nun 6,158 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Orior-Anteile wären am 17.04.2026 79,93 CHF wert, da der Schlussstand 12,98 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 20,07 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Orior einen Börsenwert von 84,75 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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