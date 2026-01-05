SPI-Titel Orior-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Orior-Investment von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Orior eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 05.01.2023 wurden Orior-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 76,00 CHF wert. Bei einem Orior-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,316 Orior-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 13,60 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 17,89 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 82,11 Prozent verkleinert.

Orior war somit zuletzt am Markt 88,91 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at