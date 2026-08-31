SPI-Titel Orior-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Orior von vor 10 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Orior-Aktien verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurde das Orior-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 74,80 CHF. Bei einem Orior-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,369 Orior-Aktien. Die gehaltenen Orior-Aktien wären am 28.08.2026 186,36 CHF wert, da der Schlussstand 13,94 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 81,36 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für Orior eine Börsenbewertung in Höhe von 91,04 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at