Orior Aktie

Orior für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CXAY / ISIN: CH0111677362

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühes Investment 31.08.2026 10:03:47

SPI-Titel Orior-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Orior von vor 10 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Orior-Aktien verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurde das Orior-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 74,80 CHF. Bei einem Orior-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,369 Orior-Aktien. Die gehaltenen Orior-Aktien wären am 28.08.2026 186,36 CHF wert, da der Schlussstand 13,94 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 81,36 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für Orior eine Börsenbewertung in Höhe von 91,04 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Orior AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Orior AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Orior AG 15,00 1,35% Orior AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:40 NVIDIA-Aktie & Co. aufgestockt, Caterpillar sticht heraus: Fisher Asset Management-Depot im zweiten Quartal
30.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 35: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
30.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 35
29.08.26 KW 35: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
29.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Zinssorgen im Fokus: ATX mit Rekordhoch -- DAX in Rot -- US-Börsen geben nach -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich dagegen mit Verlusten. Die US-Börsen verbuchen zum Wochenstart Abgaben. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen