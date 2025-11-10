Orior Aktie

Orior für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CXAY / ISIN: CH0111677362

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Orior-Anlage unter der Lupe 10.11.2025 10:03:57

SPI-Titel Orior-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Orior von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Orior-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurde die Orior-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Orior-Aktie an diesem Tag bei 69,10 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Orior-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 144,718 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Orior-Aktie auf 12,32 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 782,92 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 82,17 Prozent verkleinert.

Am Markt war Orior jüngst 80,48 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Orior AGmehr Nachrichten