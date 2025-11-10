Orior Aktie
WKN DE: A1CXAY / ISIN: CH0111677362
|Orior-Anlage unter der Lupe
|
10.11.2025 10:03:57
SPI-Titel Orior-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Orior von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde die Orior-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Orior-Aktie an diesem Tag bei 69,10 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Orior-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 144,718 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Orior-Aktie auf 12,32 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 782,92 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 82,17 Prozent verkleinert.
Am Markt war Orior jüngst 80,48 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
