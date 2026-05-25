Orior Aktie

Orior für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CXAY / ISIN: CH0111677362

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Orior-Investition im Blick 25.05.2026 10:03:55

SPI-Titel Orior-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Orior von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Orior-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 3 Jahren wurde das Orior-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Orior-Anteile an diesem Tag bei 79,10 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Orior-Aktie investierten, hätten nun 126,422 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Orior-Papiers auf 13,70 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 731,98 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 82,68 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Orior bezifferte sich zuletzt auf 89,48 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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