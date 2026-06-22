SPI-Titel Orior-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Orior von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Orior-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Das Orior-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 75,20 CHF. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Orior-Aktie investiert hat, hat nun 1,330 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 19.06.2026 auf 14,54 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19,34 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 80,66 Prozent vermindert.

Orior wurde jüngst mit einem Börsenwert von 94,96 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at