Orior Aktie

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WKN DE: A1CXAY / ISIN: CH0111677362

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Orior-Investment im Blick 28.09.2026 10:03:45

SPI-Titel Orior-Aktie: So viel Verlust hätte ein Orior-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Orior-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 10 Jahren wurde das Orior-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 80,05 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 124,922 Orior-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 12,70 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 586,51 CHF wert. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 1 586,51 CHF entspricht einer negativen Performance von 84,13 Prozent.

Jüngst verzeichnete Orior eine Marktkapitalisierung von 82,98 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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