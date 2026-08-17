SPI-Titel Orior-Aktie: So viel Verlust hätte ein Orior-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Orior-Aktien verlieren können.

Vor 3 Jahren wurde die Orior-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 78,30 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 127,714 Orior-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Orior-Papiers auf 14,90 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 902,94 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 80,97 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Orior belief sich jüngst auf 97,15 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at