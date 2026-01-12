Orior Aktie
WKN DE: A1CXAY / ISIN: CH0111677362
|Investmentbeispiel
|
12.01.2026 10:03:45
SPI-Titel Orior-Aktie: So viel Verlust hätte ein Orior-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Orior-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Orior-Anteile bei 72,50 CHF. Bei einem Orior-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,793 Orior-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Orior-Aktie auf 12,70 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 175,17 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 82,48 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von Orior belief sich zuletzt auf 82,94 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
