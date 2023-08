SPI-Titel Orior-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Orior bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Orior gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Orior-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 86,70 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,153 Orior-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 25.08.2023 83,04 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 72,00 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 16,96 Prozent.

Orior war somit zuletzt am Markt 470,09 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at