SPI-Titel Orior-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Orior von vor 3 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Orior-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Orior-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Orior-Papier bei 83,00 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Orior-Aktie investiert hat, hat nun 12,048 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 159,04 CHF, da sich der Wert eines Orior-Anteils am 24.04.2026 auf 13,20 CHF belief. Damit wäre die Investition um 84,10 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von Orior belief sich zuletzt auf 86,32 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at