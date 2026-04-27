Orior Aktie
WKN DE: A1CXAY / ISIN: CH0111677362
|Orior-Anlage
|
27.04.2026 10:03:32
SPI-Titel Orior-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Orior von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Orior-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Orior-Papier bei 83,00 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Orior-Aktie investiert hat, hat nun 12,048 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 159,04 CHF, da sich der Wert eines Orior-Anteils am 24.04.2026 auf 13,20 CHF belief. Damit wäre die Investition um 84,10 Prozent gesunken.
Der Börsenwert von Orior belief sich zuletzt auf 86,32 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Orior AG
|
10:03
|SPI-Titel Orior-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Orior von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
20.04.26
|SPI-Titel Orior-Aktie: So viel hätte eine Investition in Orior von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
15.04.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
15.04.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
15.04.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI notiert mittags im Plus (finanzen.at)
|
13.04.26
|SPI-Papier Orior-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Orior-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
07.04.26
|Schwacher Handel in Zürich: SPI verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
07.04.26
|Verluste in Zürich: SPI fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
Analysen zu Orior AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Orior AG
|14,40
|1,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX zum Handelsende in Grün -- DAX schließt leichter -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Leitindex präsentierte sich zum Wochenstart freundlich. Der DAX gab etwas nach. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.