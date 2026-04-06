SPI-Titel Orior-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Orior von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Orior-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Orior-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 84,70 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,806 Orior-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 02.04.2026 auf 10,82 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 127,74 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 87,23 Prozent abgenommen.

Orior markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 70,63 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at