Orior Aktie

Orior für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CXAY / ISIN: CH0111677362

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Profitables Orior-Investment? 29.06.2026 10:03:53

SPI-Titel Orior-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Orior von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Orior eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Orior-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 83,90 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Orior-Aktie investiert hat, hat nun 11,919 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Orior-Anteile wären am 26.06.2026 172,82 CHF wert, da der Schlussstand 14,50 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 82,72 Prozent verringert.

Alle Orior-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 94,70 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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