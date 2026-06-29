SPI-Titel Orior-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Orior von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Orior eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Orior-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 83,90 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Orior-Aktie investiert hat, hat nun 11,919 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Orior-Anteile wären am 26.06.2026 172,82 CHF wert, da der Schlussstand 14,50 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 82,72 Prozent verringert.

Alle Orior-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 94,70 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at