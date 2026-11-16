Orior Aktie
WKN DE: A1CXAY / ISIN: CH0111677362
|Orior-Investment im Blick
|
16.11.2026 10:03:29
SPI-Titel Orior-Aktie: So viel Verlust hätte eine Orior-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 16.11.2021 wurde das Orior-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Orior-Anteile an diesem Tag bei 93,60 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Orior-Aktie investiert, befänden sich nun 1,068 Orior-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 13.11.2026 12,48 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 11,68 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -87,52 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Orior bezifferte sich zuletzt auf 76,37 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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