Orior Aktie

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WKN DE: A1CXAY / ISIN: CH0111677362

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Orior-Investment im Blick 16.11.2026 10:03:29

SPI-Titel Orior-Aktie: So viel Verlust hätte eine Orior-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Orior-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 16.11.2021 wurde das Orior-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Orior-Anteile an diesem Tag bei 93,60 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Orior-Aktie investiert, befänden sich nun 1,068 Orior-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 13.11.2026 12,48 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 11,68 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -87,52 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Orior bezifferte sich zuletzt auf 76,37 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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