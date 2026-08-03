Orior Aktie
WKN DE: A1CXAY / ISIN: CH0111677362
|Orior-Performance
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03.08.2026 10:03:45
SPI-Titel Orior-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Orior von vor 10 Jahren angefallen
Heute vor 10 Jahren wurden Orior-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Orior-Anteile an diesem Tag 68,30 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,464 Orior-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.07.2026 gerechnet (14,32 CHF), wäre das Investment nun 20,97 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 79,03 Prozent.
Am Markt war Orior jüngst 93,49 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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