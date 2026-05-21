Peach Property Group Aktie

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WKN DE: A1C8PJ / ISIN: CH0118530366

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Hochrechnung 21.05.2026 10:03:40

SPI-Titel Peach Property Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Peach Property Group von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Peach Property Group gewesen.

Am 21.05.2023 wurden Peach Property Group-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Peach Property Group-Papier bei 8,95 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Peach Property Group-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 111,732 Peach Property Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 564,25 CHF, da sich der Wert einer Peach Property Group-Aktie am 20.05.2026 auf 5,05 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 43,58 Prozent.

Peach Property Group war somit zuletzt am Markt 271,03 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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