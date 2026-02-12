SPI-Titel Peach Property Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Peach Property Group-Investment von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Peach Property Group gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Peach Property Group-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 8,78 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Peach Property Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1 139,400 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 711,07 CHF, da sich der Wert einer Peach Property Group-Aktie am 11.02.2026 auf 5,89 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 32,89 Prozent.

Alle Peach Property Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 325,15 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at