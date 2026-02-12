SPI-Titel Peach Property Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Peach Property Group-Investment von vor 10 Jahren verloren

Peach Property Group Aktie
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Peach Property Group-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 8,78 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Peach Property Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1 139,400 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 711,07 CHF, da sich der Wert einer Peach Property Group-Aktie am 11.02.2026 auf 5,89 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 32,89 Prozent.
Alle Peach Property Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 325,15 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
