Peach Property Group Aktie

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WKN DE: A1C8PJ / ISIN: CH0118530366

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Peach Property Group-Anlage im Blick 27.08.2026 10:03:21

SPI-Titel Peach Property Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Peach Property Group-Investment von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Peach Property Group-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Peach Property Group-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 10,41 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in das Peach Property Group-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,609 Peach Property Group-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 44,01 CHF, da sich der Wert eines Peach Property Group-Anteils am 26.08.2026 auf 4,58 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 55,99 Prozent abgenommen.

Peach Property Group war somit zuletzt am Markt 252,43 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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