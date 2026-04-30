SPI-Titel Peach Property Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Peach Property Group von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Peach Property Group-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurde die Peach Property Group-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 35,80 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 27,933 Peach Property Group-Aktien. Die gehaltenen Peach Property Group-Aktien wären am 29.04.2026 144,13 CHF wert, da der Schlussstand 5,16 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 85,59 Prozent vermindert.

Peach Property Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 293,19 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at