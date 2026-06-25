SPI-Titel Peach Property Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Peach Property Group von vor 5 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Peach Property Group-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurde das Peach Property Group-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Peach Property Group-Aktie betrug an diesem Tag 38,44 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Peach Property Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,602 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.06.2026 auf 4,29 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11,16 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 88,84 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete Peach Property Group eine Marktkapitalisierung von 242,09 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at