SPI-Titel Peach Property Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Peach Property Group von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Peach Property Group-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Peach Property Group-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 6,38 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Peach Property Group-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 156,740 Peach Property Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 726,49 CHF, da sich der Wert einer Peach Property Group-Aktie am 10.06.2026 auf 4,64 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 27,35 Prozent.

Peach Property Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 263,62 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at