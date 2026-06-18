SPI-Titel Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Peach Property Group von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Peach Property Group-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 3 Jahren wurde das Peach Property Group-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 9,73 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Peach Property Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 028,061 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 17.06.2026 auf 4,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 626,27 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 53,74 Prozent.

Der Peach Property Group-Wert an der Börse wurde auf 250,51 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at