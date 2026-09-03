Peach Property Group Aktie
WKN DE: A1C8PJ / ISIN: CH0118530366
|Rentabler Peach Property Group-Einstieg?
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03.09.2026 10:04:02
SPI-Titel Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Peach Property Group von vor einem Jahr bedeutet
Am 03.09.2025 wurden Peach Property Group-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 6,25 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 160,000 Peach Property Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.09.2026 gerechnet (5,24 CHF), wäre das Investment nun 838,40 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 16,16 Prozent.
Jüngst verzeichnete Peach Property Group eine Marktkapitalisierung von 283,60 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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