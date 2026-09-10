Peach Property Group Aktie
WKN DE: A1C8PJ / ISIN: CH0118530366
|Peach Property Group-Investment im Blick
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10.09.2026 10:03:55
SPI-Titel Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Peach Property Group-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Am 10.09.2023 wurde das Peach Property Group-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Peach Property Group-Papier 8,95 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 117,318 Peach Property Group-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Peach Property Group-Papiers auf 4,83 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 391,06 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 46,09 Prozent verringert.
Peach Property Group wurde am Markt mit 269,99 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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