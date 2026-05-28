SPI-Titel Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Peach Property Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Peach Property Group-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Peach Property Group-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 40,80 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Peach Property Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 245,126 Peach Property Group-Anteilen. Die gehaltenen Peach Property Group-Aktien wären am 27.05.2026 1 242,79 CHF wert, da der Schlussstand 5,07 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 87,57 Prozent eingebüßt.

Peach Property Group war somit zuletzt am Markt 282,30 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at