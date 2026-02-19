Peach Property Group Aktie

Peach Property Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C8PJ / ISIN: CH0118530366

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentabler Peach Property Group-Einstieg? 19.02.2026 10:03:24

SPI-Titel Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Peach Property Group-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Peach Property Group-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Peach Property Group-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Peach Property Group-Anteile bei 8,20 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Peach Property Group-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,195 Peach Property Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.02.2026 gerechnet (5,79 CHF), wäre die Investition nun 70,61 CHF wert. Damit wäre die Investition 29,39 Prozent weniger wert.

Peach Property Group war somit zuletzt am Markt 325,06 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Peach Property Group AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Peach Property Group AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Peach Property Group AG 6,30 -0,32% Peach Property Group AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:22 Depot-Check: Wo Warren Buffett im vierten Quartal investiert ist
15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Freitag höher. Die Börsen in Asien präsentierten sich mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen