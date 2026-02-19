SPI-Titel Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Peach Property Group-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Peach Property Group-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Peach Property Group-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Peach Property Group-Anteile bei 8,20 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Peach Property Group-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,195 Peach Property Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.02.2026 gerechnet (5,79 CHF), wäre die Investition nun 70,61 CHF wert. Damit wäre die Investition 29,39 Prozent weniger wert.

Peach Property Group war somit zuletzt am Markt 325,06 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

