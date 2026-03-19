Peach Property Group Aktie
WKN DE: A1C8PJ / ISIN: CH0118530366
19.03.2026 10:04:12
SPI-Titel Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Peach Property Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Peach Property Group-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Peach Property Group-Papier an diesem Tag 7,05 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 141,844 Peach Property Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Peach Property Group-Papiers auf 5,42 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 768,79 CHF wert. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 768,79 CHF entspricht einer negativen Performance von 23,12 Prozent.
Der Marktwert von Peach Property Group betrug jüngst 301,03 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
