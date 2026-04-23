Peach Property Group Aktie
WKN DE: A1C8PJ / ISIN: CH0118530366
|Rentable Peach Property Group-Anlage?
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23.04.2026 10:03:25
SPI-Titel Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Peach Property Group von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Peach Property Group-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Peach Property Group-Anteile 9,89 CHF wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Peach Property Group-Aktie investierten, hätten nun 10,108 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 59,63 CHF, da sich der Wert eines Peach Property Group-Papiers am 22.04.2026 auf 5,90 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 40,37 Prozent.
Der Peach Property Group-Wert an der Börse wurde auf 285,97 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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