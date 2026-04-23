Peach Property Group Aktie

Peach Property Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C8PJ / ISIN: CH0118530366

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Peach Property Group-Anlage? 23.04.2026 10:03:25

SPI-Titel Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Peach Property Group von vor 3 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Peach Property Group-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Peach Property Group-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Peach Property Group-Anteile 9,89 CHF wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Peach Property Group-Aktie investierten, hätten nun 10,108 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 59,63 CHF, da sich der Wert eines Peach Property Group-Papiers am 22.04.2026 auf 5,90 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 40,37 Prozent.

Der Peach Property Group-Wert an der Börse wurde auf 285,97 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Peach Property Group AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Peach Property Group AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Peach Property Group AG 5,95 -4,03% Peach Property Group AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:36 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:38 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich uneins -- DAX beendet Handelswoche knapp im Minus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die US-Börsen zeigten sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen