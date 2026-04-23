SPI-Titel Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Peach Property Group von vor 3 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Peach Property Group-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Peach Property Group-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Peach Property Group-Anteile 9,89 CHF wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Peach Property Group-Aktie investierten, hätten nun 10,108 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 59,63 CHF, da sich der Wert eines Peach Property Group-Papiers am 22.04.2026 auf 5,90 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 40,37 Prozent.

Der Peach Property Group-Wert an der Börse wurde auf 285,97 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at